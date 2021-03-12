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Bitcoin 56 bin 500 doların üzerine yükseldi

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 58,000 doların üzerini gören Bitcoin, 56,500 doların üzerine, ikinci sıradaki Ethereum da 1,800 doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

12.03.2021 - 08:43 | | DHA
Bitcoin 56 bin 500 doların üzerine yükseldi

Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu. Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrim içi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.

Son 24 saat içinde 54,484.59 ve 58,087.24 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.53 artışla 56,655.97 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 20.42 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 57.5 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 21.91 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 207.66 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 724 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 50 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,792 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,208 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.3'ünü Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 131 milyar dolar düzeyindeydi.

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