Bitcoin, 57 bin doları aştı

Yeni yıl itibarıyla kripto paralarda yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün 2 yıldan daha fazla bir süredir görmediği seviyeyi test etti.

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Bitcoin, borsada işlem gören fonlar aracılığıyla yatırımcı talebinin yanı sıra MicroStrategy tarafından yapılan satın almaların da desteğiyle 57 bin dolar sınırını aştı. Böylelikle Bitcoin, 2021 yılı Aralık ayından bu yana ilk kez 57 bin dolar seviyesini test etmiş oldu.

2 GÜNDE YÜZDE 10'DAN FAZLA KAZANÇ

Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin, 57 bin 73 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda Bitcoin, 56 bin 162 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'de 2 günde değer kazancı yüzde 10'un üzerine çıktı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33 ARTTI

Bitcoin'in fiyatı yılın başından bu yana yüzde 33 arttı ve bu artış, Ether ve BNB gibi daha küçük tokenlara yönelik spekülatif iştahı da artıran uzun süreli bir yükselişi sürdürdü.