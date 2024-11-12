Bitcoin, 90 bin dolara dayandı

Bitcoin fiyatı 89 bin 470 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda 88 bin 239 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Bitcoin fiyatı son 1 ayda 25,84 ve yılbaşından bu yana yüzde 110 yükseldi.

Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarına doğru 100.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kırmaya devam etmesini bekleniyor.

HC Wainwright Analisti Mike Colonnese, "Bitcoin, Trump'ın seçimi kazandığının resmen ilan edildiği geçen çarşamba sabahı erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırdıktan sonra şimdi fiyat keşif modunda. Güçlü olumlu hissiyatın 2024'ün sonuna kadar devam etmesi muhtemel ve Bitcoin fiyatlarının bu yılın sonuna kadar potansiyel olarak altı haneli rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.