Bitcoin, 97 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto para alım satım platformu Bakkt'ın tamamını satın almak üzere olduğu haberlerinden bu yana hızlanan yükselişiyle bugün 97 bin doların da üzerini gördü.

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Bitcoin fiyatı 97 bin 109 dolar ile rekor kırdı. Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1,92 trilyon dolara ulaştı.

Trump'ın zaferinden en çok kazanan kripto para olarak öne çıkan Dogecoin son 24 saatte yüzde 2,20 yükseldi. Fiyatını 0,3864 dolara ve piyasa değerini 56,75 milyar dolara yükseltti.

Ethereum da Bitcoin'deki yükselişle birlikte toparlandı ve 24 saat öncesine göre yüzde 1,3 yükseldi. Piyasa değeri 376,3 milyar dolara çıktı.