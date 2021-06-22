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Bitcoin aylar sonra kritik seviyenin altında

Çin'in Bitcoin madenciliği ve kripto para işlemlerini yasaklama yönünde attığı adımlar fiyatlarda keskin düşüşe yol açtı.

22.06.2021 - 15:42 |
Bitcoin aylar sonra kritik seviyenin altında

Bitcoin fiyatı, Çin'de kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı ikinci bölge olan Sichuan'ın kripto para madenciliğini yasaklama kararını açıkladığı Cuma gününden bu yana düşüyor.

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Çin Merkez Bankası'nın dün önde gelen bankalar ve Alipay ile yaptığı toplantıda kripto paralardan sakınılması uyarısı sonrasında hızlanan satışlar bugün Bitcoin fiyatını 30 bin doların altına indirdi. Bitcoin fiyatı Ocak ayından bu yana ilk kez 29605,68 doları gördü.

Şu sıralarda 29 bin 890 dolar ile dünün yüzde 8 altında işlem gören Bitcoin, bu düşüşe rağmen yılbaşına göre yüzde 7,55 değerli.

Bitcoin ile birlikte Ethereum fiyatı 1801 dolara, Dogecoin fiyatı 0,172618'e ve XRP fiyatı 0,542795'e kadar düştü.

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