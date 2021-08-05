'Bitcoin bir çeşit dijital altın'

Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen Ray Dalio, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa tercihinin ons altın olacağını belirtti.

Dalio, mayıs ayında elinde bir miktar Bitcoin bulundurduğunu söylemişti. Ünlü milyarder, "Elimdeki miktar büyük değil. Küçük bir miktar Bitcoin tutuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ray Dalio, portföy çeşitlendirmesi için elde bulundurulması gereken varlıklar olduğunu ifade ederek, "Bitcoin de bunlardan biri. Bir çeşit dijital altın" yorumunu yaptı.