Bitcoin borsa yatırım fonu yarın işleme açılacak

ProShares'in Bitcoin borsa yatırım fonunun işleme açılması, sektör için çok önemli bir gelişme olacak. Borsa yatırım fonu, yatırımcılara doğrudan kripto para satın almadan Bitcoin'de pozisyon alma imkanı verecek.



New York Times'ın haberine göre, kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonunu işleme açmak için yıllardan bu yana çalışıyorlardı. SEC, ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay verdi.

40 kadar kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay bekliyor.