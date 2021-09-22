Bitcoin dip seviyeden geri döndü

Geçtiğimiz hafta 48 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak haftayı kazançla tamamlayan kripto paraların atası Bitcoin’de pazartesi gününden itibaren satışlar derinleşti.

Özellikle ABD’den gelen ekonomik gelişmelerin toparlanma kaydetmesiyle dolardaki güçlenme eğilimi hız kazandı. Çin’in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi olan Evergrande’nin büyük bir borç yükünün altında bulunması ve ödemelerini aksatması sebebiyle piyasalarda hafta başından bu yana risk iştahı azaldı.

Küresel piyasalarda yaşanan yoğun satış baskısı kripto para endüstrisine de yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte günün ilk saatlerinde Bitcoin, 39 bin 600 dolar seviyesine kadar düşüş kaydetti.

Ancak gayrimenkul devi Evergrande’de yaşanan krizin Çin’in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla Bitcoin’de kayıplar azaldı.

40 bin dolar psikolojik destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, yaşanan düşüşün ardından kısmi toparlanma kaydediyor.

42 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin’de yükselişlerin ivme kazanabilmesi için günlük kapanışını 43 bin doların üzerinde gerçekleştirmesi gerekiyor.

ETHEREUM DA TOPARLANIYOR

Bitcoin’de yaşanan keskin düşüşün ardından Ethereum fiyatlarında da geri çekilmeler görüldü. Ethereum fiyatı bu gelişmeyle birlikte 2 bin 652 dolar seviyesine kadar düşerken, piyasada toparlanma eğiliminin hız kazanmasıyla 2 bin 900 doların üzerine çıktı.

Ethereum’da yaşanan satış baskısının kırılması için 3 bin dolar psikolojik eşiğin üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin öncülüğünde oluşacak yukarı yönlü bir trend ile kripto paralarda toparlanma eğilimi hızlanabilir.

EN YÜKSEK HACİMLİLERDE SON DURUM NE?

En yüksek hacimli kripto paralara bakıldığında son 24 saatte Bitcoin yüzde 2.21, Ethereum yüzde 4.76, Cardano yüzde 0.85, Binance Coin yüzde 3.59, Ripple yüzde 1.39, Solana yüzde 7.81, Polkadot yüzde 6.53 ve Dogecoin yüzde 0.65 oranında düşüş kaydediyor.