Bitcoin ETF opsiyonları Nasdaq'ta işlem gördü

Nasdaq'ın verdiği bilgiye göre IBIT, Salı günkü işlemlerin ilk 60 dakikasında 73.000 opsiyon sözleşmesiyle işlem görerek fonu en aktif endeks dışı opsiyonlar arasında ilk 20'ye yerleştirdi.

Ekonomist ve "Crypto is Macro Now" haber bülteninin yazarı Noelle Acheson, "Bitcoin'in canlı bir türev piyasası var, ancak ABD'de diğer varlık sınıflarına kıyasla hala çok küçük ve büyük ölçüde kurumsal oyuncularla sınırlı. Daha derin bir kara türevleri piyasası, artan piyasa karmaşıklığını artıracaktır. Bu da yatırımcıların varlığa olan güvenini pekiştirecek, yeni kohortlar getirecek ve daha çeşitli yatırım ve ticaret stratejilerine olanak sağlayacaktır. Bu her şey eşit olduğunda hem oynaklığı hem de aşağı yönlü etkiyi azaltacaktır" dedi.

Strategas'ta ETF stratejisti olan Todd Sohn, Bitcoin ETF opsiyonlarının piyasaya sürülmesinin muhtemelen bu opsiyonları içeren yeni fonlara da yol açacağını söyledi.