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Bitcoin ETF’i 18 yıllık rekoru kırdı

New York borsasında işlem gören ilk Bitcoin ETF olma özelliği taşıyan BITO’ya iki işlem gününde yoğun talep geldi. İşlem hacmi bakımından yükselişi ile BITO, dünyanın en büyük altın ETF’inin 18 yıllık rekorunu kırdı. İşte detaylar…

21.10.2021 - 10:28 | | UZMANPARA
Bitcoin ETF’i 18 yıllık rekoru kırdı

Kripto para piyasasında büyük heyecan yaratan Bitcoin vadeli işlem ETF’i ProShares, salı günü New York borsasında işlem görmeye başladı.

‘BITO’ koduyla borsada işleme açılan ETF, ilk günden bu yana rekor talep gördü. Salı günü 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan BITO, geçtiğimiz gün bunun üzerine çıkarak 1.275 milyar doları gördü.

Böylece ETF varlıklarda 1 milyar dolara en hızlı şekilde ulaşan ETF, BITO oldu. BITO, dünyanın en büyük altın ETF’i SPDR Gold Shares’ın (GLD) 18 yıllık rekorunu da kırdı. GLD, 1 milyar dolarlık varlığa 3 günde ulaşmıştı.

Ayrıca Valkyrie şirketinin Bitcoin ETF’inin bugün işlem görmeye başlayacağı kaydedildi. ABD’li regülatör kuruluş SEC, VanEck şirketinin Bitcoin vadeli ETF başvurusuna onay verdi. İlerleyen günlerde bu ETF’in de borsada işlem görmesi bekleniyor.

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