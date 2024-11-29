Bitcoin ETF'leri rekor aylık net girişin eşiğinde

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, aralarında BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da bulunduğu ihraççıların ETF'leri Kasım ayında şu ana kadar 6,2 milyar dolar çekti. Bir önceki 6 milyar dolarlık zirve Şubat ayında, ürünlerin yılın başında piyasaya sürülmesiyle yaşanan yatırımcı coşkusu sırasında elde edilmişti.

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11 Ocak'ta işleme açılan Bitcoin spot ETF'lerine 27 Kasım sonuna kadar toplam 30,38 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bitcoin bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak küresel hisse senetleri ve altın gibi varlıkları geride bıraktı.