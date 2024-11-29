Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBitcoin ETF'leri rekor aylık net girişin eşiğinde
HaberlerUzmanparaBitcoin ETF'leri rekor aylık net girişin eşiğinde

Bitcoin ETF'leri rekor aylık net girişin eşiğinde

ABD Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), Bitcoin'in 100.000 dolara doğru tarihi yükselişiyle desteklenen rekor bir aylık net girişin eşiğinde.

29.11.2024 - 09:18 |
Bitcoin ETF'leri rekor aylık net girişin eşiğinde

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, aralarında BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da bulunduğu ihraççıların ETF'leri Kasım ayında şu ana kadar 6,2 milyar dolar çekti. Bir önceki 6 milyar dolarlık zirve Şubat ayında, ürünlerin yılın başında piyasaya sürülmesiyle yaşanan yatırımcı coşkusu sırasında elde edilmişti.

Haberin Devamı

11 Ocak'ta işleme açılan Bitcoin spot ETF'lerine 27 Kasım sonuna kadar toplam 30,38 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bitcoin bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak küresel hisse senetleri ve altın gibi varlıkları geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki işgal sona erinceye kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki işgal sona erinceye kadar mücadelemiz sürecek

Ehliyet sınavında kopya skandalı! Malzemelerle yakalandı

Ehliyet sınavında kopya skandalı! Malzemelerle yakalandı