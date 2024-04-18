Bitcoin ETF'lerinden 165 milyon dolar çıkış oldu

SoSoValue'ya göre dün Bitcoin spot ETF'lerinden toplam net çıkış 165 milyon dolar oldu.

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Grayscale ETF GBTC 133 milyon dolar net çıkış yaşarken, BlackRock ETF IBIT'e yaklaşık 18,09 milyon dolar net giriş oldu.

Bitcoin spot ETF'lerinin tarihsel kümülatif net girişi 12,27 milyar dolara geriledi. Yönetimleri altındaki varlık tutarı 51,08 milyar dolar olarak hesaplandı.