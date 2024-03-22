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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

SoSoValue'ya göre 22 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net çıkışı 93,85 milyon dolar oldu.

22.03.2024 - 11:58 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

Grayscale ETF GBTC'nin tek günlük net çıkışı 358 milyon dolar olurken, GBTC'den tarihsel net çıkış 13,63 milyar dolara ulaştı.

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Dün en yüksek tek günlük net girişe sahip Bitcoin spot ETF'i, 233 milyon dolarlık tek günlük net girişle BlackRock ETF IBIT oldu ve IBIT'e toplam tarihsel net giriş 13,32 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam net sermaye girişi 11,32 milyar dolar ve yönetimleri altındaki varlık tutarı 53,76 milyar dolar oldu.

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