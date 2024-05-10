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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

SoSoValue'ya göre Bitcoin spot ETF'lerinden dün toplam net çıkış 11,28 milyon ABD doları oldu.

10.05.2024 - 15:47 |
Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor

Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadar yaşanan kümülatif toplam net sermaye girişi 11,76 milyar dolara geriledi.

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Grayscale ETF GBTC'de tek günlük net çıkış 43,35 milyon ABD doları olurken, BlackRock ETF IBIT'te ise tek günlük net giriş 14,19 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Fidelity'nin ETF'ine de 3 milyon dolar sermaye girişi görüldü.

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