Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor
SoSoValue'ya göre Bitcoin spot ETF'lerinden dün toplam net çıkış 11,28 milyon ABD doları oldu.
10.05.2024 - 15:47 |
Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadar yaşanan kümülatif toplam net sermaye girişi 11,76 milyar dolara geriledi.
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Grayscale ETF GBTC'de tek günlük net çıkış 43,35 milyon ABD doları olurken, BlackRock ETF IBIT'te ise tek günlük net giriş 14,19 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
Fidelity'nin ETF'ine de 3 milyon dolar sermaye girişi görüldü.