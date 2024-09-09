Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı
Bitcoin spot ETF'lerinden geçen hafta 706 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve 12 Bitcoin spot ETF'sinden hiçbirinde geçen hafta net giriş olmadı.
09.09.2024 - 09:08 |
Grayscale ETF GBTC'de haftalık net çıkış 160 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC'de ise haftalık net çıkış 404 milyon dolar oldu.
Haberin Devamı
6 Eylül'de ise Bitcoin spot ETF'lerinden net 169,97 milyon dolar çıktı. Bu ETF'lerin net varlıkları 48,24 milyar dolar oldu.
3-6 Eylül haftasında Ethereum spot ETF'lerinden ise 91,04 milyon ABD doları net çıkış yaşandı. Grayscale ETF ETHE'de 111 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti.
6 Eylül'de Ethereum spot ETF'lerinden 5,98 milyon dolar net çıkış oldu.