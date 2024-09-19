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Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden net çıkış yaşandı.

19.09.2024 - 10:03 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

Bitcoin spot ETF'si 18 Eylül'de toplam 52 milyon 827 bin dolar net çıkış yaşadı ve bu, son 4 gündeki net girişin ardından ilk net çıkış oldu. Grayscale ETF GBTC 8 milyon 134 bin dolarlık bir çıkış yaşadı.

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Ethereum spot ETF'si de dün toplam 9 milyon 738 bin dolarlık net çıkış yaşadı. Grayscale ETF ETHE'de 14,66 milyon dolarlık net çıkış ve BlackRock ETF ETHA'da 4,92 milyon dolarlık giriş yaşandı.

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