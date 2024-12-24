Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

Dün Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 227 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve art arda üç gün boyunca net çıkışlar oldu. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 105 milyar 84 milyon dolar oldu.

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23 Aralık'ta Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 131 milyon dolar olarak gerçekleşti. BlackRock ETF ETHA'ya net giriş 89,5129 milyon dolar ve Fidelity ETF FETH'e net giriş 46,37 milyon dolar oldu.

Ethereum spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 12,05 milyar dolar oldu.