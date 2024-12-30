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Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

23-27 Aralık haftasında Bitcoin spot ETF'lerinden 388 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

30.12.2024 - 11:00 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

Sadece 27 Aralık Cuma gününe bakıldığında Bitcoin spot ETF'lerinden 297,75 milyon dolar çıkış yaşandı. Cuma günü 208,2 milyon dolar ile en büyük net çıkışı yaşayan Fidelity ETF FBTC'ye haftalık bazda net giriş 183 milyon dolar oldu.

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Bitcoin spot ETF'lerine işleme açıldıkları 11 Ocak'tan bu yana kümülatif toplam 35,66 milyar dolar giriş yaşandı. Bitcoin spot ETF'nin toplam net varlık değeri 106,683 milyar dolara ulaştı.

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