Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaşandı

13 Ocak'ta Bitcoin spot ETF'lerinden toplam net çıkış 284 milyon dolar oldu. Dün BlackRock ETF IBIT'e 29,46 milyon dolar sermaye girişi yaşanırken, Fidelity ETF FBTC'den 113,6 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

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Ethereum spot ETF'lerinden 13 Ocak'ta toplam net çıkış 39,43 milyon dolar oldu ve net çıkış 4 gündür devam ediyor. Dün en büyük net girişe sahip Ethereum spot ETF'si 12,89 milyon dolar ile BlackRock ETF ETHA olurken, en büyük net çıkış 37,84 milyon dolar ile Grayscale ETF ETH'ta gerçekleşti.