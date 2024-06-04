Bitcoin ETF'lerine 105 milyon dolar giriş oldu

Grayscale ETF GBTC'ye ve BlackRock ETF IBIT'a dün giriş veya çıkış yaşanmazken, Fidelity ETF FBTC'ye 77,04 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye 14,31 milyon dolar giriş oldu.

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Spot ETF'lerin işleme açılmalarından bu yana sağladıkları sermaye girişi toplamı 13,96 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 59,42 milyar dolara yükseldi.