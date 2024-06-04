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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine 105 milyon dolar giriş oldu
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine 105 milyon dolar giriş oldu

Bitcoin ETF'lerine 105 milyon dolar giriş oldu

Bitcoin spot ETF'lerine 3 Haziran'da toplam 105,12 milyon dolar net giriş oldu. Spot ETF'lere net giriş 15 gündür devam ediyor.

04.06.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine 105 milyon dolar giriş oldu

Grayscale ETF GBTC'ye ve BlackRock ETF IBIT'a dün giriş veya çıkış yaşanmazken, Fidelity ETF FBTC'ye 77,04 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye 14,31 milyon dolar giriş oldu.

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Spot ETF'lerin işleme açılmalarından bu yana sağladıkları sermaye girişi toplamı 13,96 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 59,42 milyar dolara yükseldi.

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