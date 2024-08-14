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Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi oldu

Dün hem Bitcoin hem de Ethereum spot borsa yatırım fonuna (ETF) sermaye girişi yaşandı.

14.08.2024 - 14:21 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi oldu

Bitcoin spot ETF'lerine 38,94 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti. Grayscale ETF GBTC'den 28,65 milyon dolar çıkarken, BlackRock ETF IBIT'e 34,55 ve Fidelity ETF FBTC'ye 22,56 milyon dolar giriş oldu.

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Ethereum spot ETF'lerine net giriş 24,34 milyon dolar oldu. Grayscale ETF ETHE'den 31 milyon dolar çıkarken, BlackRock ETF ETHA'ya 49,12 milyon dolar ve Fidelity ETF FETH'e 5,41 milyon dolar giriş yaşandı.

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