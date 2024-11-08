Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBitcoin ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı
HaberlerUzmanparaBitcoin ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı

Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı

ABD'de seçimi kripto yanlısı politikalar izleyeceğini söyleyen Donald Trump'ın kazanması yatırımcıların kriptolara yönelmelerini hızlandırdı.

08.11.2024 - 11:42 |
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı

Bitcoin fiyatı spot piyasada 76 bin doların üzerine çıkarken, 7 Kasım'da Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı.

Haberin Devamı

Bitcoin spot ETF'lerine 7 Kasım'da toplam 1 milyar 376 milyon dolar net giriş oldu. Sermaye girişinin en büyük bölümü BlackRock ETF IBIT'e yaşandı. IBIT'e tek günde 1,12 milyar dolar net giriş oldu ve bu da rekor olarak kayıtlara geçti.

Ethereum spot ETF'lerine toplam 79,74 milyon dolar net giriş oldu ve bu da tarihteki üçüncü en yüksek tek günlük net giriş oldu.

Türkiye-Galler maçına Kayseri'de büyük ilgi

Türkiye-Galler maçına Kayseri'de büyük ilgi

Survivor Nagihan Karadere Turabi ile aşk iddialarına delirdi! 'Yok böyle bir şey'

Survivor Nagihan Karadere Turabi ile aşk iddialarına delirdi! 'Yok böyle bir şey'