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Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi devam etti.

15.05.2025 - 09:44 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Dün, 12 Bitcoin spot ETF'inin ve 9 Ethereum ETF'inin hiçbirinden sermaye çıkışı gerçekleşmedi.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 319,56 milyon dolar olurken, en büyük sermaye girişi 232,89 milyon dolar ile IBIT'e oldu. Bitcoin ETF'lerinden 13 Mayıs'ta 96,14 milyon dolar çıkmıştı.

Ethereum spot ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 14 Mayıs'ta 63,47 milyon dolar oldu.

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