Bitcoin fiyatı 65 bin doları aştı

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine onay verildiği 11 Ocak'tan bu yana hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin fiyatı 15 Kasım 2021'den bu yana ilk kez 65 bin doları aşarak 65 bin 579,94 doları gördü.

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Fiyat 10 Kasım 2021'de 69.000 doları görmüştü.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3,70 arttı. Yılbaşından bu yana artış yüzde 55,4 olurken, son 1 yılda yükseliş yüzde 193,5'e ulaştı.