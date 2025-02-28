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Bitcoin fiyatı resmen çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki seçim zaferinin ardından başlayan ralli ile 20 Ocak'ta 109 bin 71,86 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, bu zirveden yüzde 27'ye varan geri çekilme yaşadı.

28.02.2025 - 09:22 | | Foreks Haber
Bitcoin fiyatı resmen çakıldı

Bitcoin fiyatı, Trump'ın politikalarına yönelik belirsizliklerin risk varlıklarından kaçışı tetiklemesinin etkisiyle bu sabah 79 bin 650,50 dolara kadar düştü.

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Bitcoin halihazırda düne göre yüzde 4,4 kayıpla 80551,71 dolardan işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da bu sabah 2128,17 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 5,67 kayıpla 2154,03 dolarda.

Kripto saklama firması Bitgo'nun APAC'daki tezgah üstü ticaret direktörü Stefan von Haenisch, "Makro ortam göz önüne alındığında, bulunduğumuz yerde olduğumuzu görmek şaşırtıcı değil" dedi. Tüccarlar, yaygın olarak kriptoyu destekleyici olarak görülen Trump'ın Bitcoin stoku da dahil olmak üzere sektör için somut adımlar atmasını bekliyor.

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