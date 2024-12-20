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UzmanparaBitcoin fiyatında geri çekilme sürüyor
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Bitcoin fiyatında geri çekilme sürüyor

Bitcoin, 100.000 doların üzerindeki seviyeleri koruyamamasının ardından kar alımlarıyla düşüşünü genişletti.

20.12.2024 - 13:06 | | Foreks Haber
Bitcoin fiyatında geri çekilme sürüyor

Bitcoin fiyatı bu hafta başında keskin bir sıçrama yaparak 108.000 doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

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Pepperstone'dan Chris Weston, Bitcoin konusunda şimdilik dikkatli olunması gerektiğini söyledi ve “Bu, yakın zamanda fiyatta bir çöküş göreceğimiz anlamına gelmiyor, ancak ivme açıkça hareketten çıktı ve alıcılar bant üzerindeki hakimiyetlerini ve kontrollerini kaybetti” dedi.

Bitcoin %2.11 düşüşle 95.406 dolara geriledi. Salı günü 108,379.28 dolar ile zirve yaptı.

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