Bitcoin fonlarından çıkış sürüyor

CoinShares tarafından açıklanan verilere göre Bitcoin bağlantılı yatırım ürünleri ve fonlardan üst üste beşinci haftada da çıkış yaşandı.

Verilere göre 6 Ağustos'ta tamamlanan hafta itibarıyla Bitcoin bağlantılı yatırım ürünlerinden 33 milyon dolar para çıkışı yaşandı. Veride önceki hafta çıkış 19,7 milyon dolardı.

Yılbaşından bu yana ise anılan ürünlere 4,2 milyar dolar para girişi izlendi.