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26.11.2020 - 13:07 | | DHA

Bitcoin gerilemeye devam ediyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 25 saatte yüzde 12'den de çok düşürek, 16.832 dolar ile 17,000 doların da altına geriledi.

Bitcoin gerilemeye devam ediyor
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Bitcoin, Çarşamba günü erken saatlerde 19,500 dolara kadar yükselerek, üç yıl önceki

19,891.99 dolarlık tarihi yüksek düzeyine 400 dolar kadar yaklaşmıştı.

Analistlere göre, başta Bitcoin olmak üzere, kripto para birimlerinin son günlerdeki tırmanışı, Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz sürecinde ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler ve borsalardaki sert iniş-çıkışların yanında, büyük merkez bankalarının para birimlerinin dijital versiyonlarına ilişkin hazırlıklar ve kurumsal alımlar destekliyordu. 

Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.05 düşüşle 16,832.13 dolara kadar inerken, hacim bakımından ikinci sırada yer alan Ether de yüzde 15.26 düşüşle 501.05 dolara geriledi.

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