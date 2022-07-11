Bitcoin için çarpıcı tahmin

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasalarında dalgalanma devam ediyor. Bitcoin 20 bin dolar seviyesinde işlem görürken Ethereum 1145 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

Küresel düzeyde dizginlenemeyen enflasyon ve buna karşı para politikalarında yaşanan sıkılaşmanın ardından riskli varlıklarla birlikte düşüşe geçen kripto varlıkların, daha da düşeceği beklentisi yaygınlaşıyor.

BİTCOİN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Bloomberg'in son MLIV Pulse anketine göre, Wall Street katılımcılarının yüzde 60'ı Bitcoin'in mevcut değerinin yüzde 50'sini kaybederek 10 bin dolara gerilemesinin daha olası olduğunu belirtti.

Ankete göre, yüzde 40'lık kesim ise Bitcoin'in yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor.

Ankette katılımcıların yüzde 28'i kripto varlıkların finansın geleceği olduğu yönünde güçlü bir güven duyarken, yüzde 20'si ise bu varlıkların değersiz olduğu görüşünde.

Kasım ayında yaklaşık 69 bin doları gören Bitcoin, küresel piyasalarda yaşanan sıkılaşma fırtınasında değerinin üçte ikisini kaybetti ve Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyelerden işlem gördü.

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Tribe Capital Ortağı Jared Madfes, sadece kripto varlıklarda değil dünyanın genelinde korku duymanın oldukça doğal olduğuna dikkat çekti.

Miller Tabak + Co Başstratejisti Matt Maley de gelecek finansal balonların her zaman bir önceki balondan farklı olduğunu belirterek, çoğunluğun bu sefer yaşanacak finansal balon hakkındaki görüşlerinde doğru yönde olduğunu söyledi.