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Bitcoin için kritik tahmin

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin yeni yıla sayılı günler kala resmen çöktü. Genel olarak 50 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan lider coin gelen satışların etkisiyle birlikte tepetaklak oldu. Öte yandan mayıs ayındaki büyük düşüşü bilen analist Bitcoin fiyatıyla ilgili kritik bir tahminde bulundu. İşte detaylar…

30.12.2021 - 10:05 | | UZMANPARA
Bitcoin için kritik tahmin

Kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, aralık ayında tepetaklak oldu. Piyasada yatırımcılar tarafından genel bir korku hakimiyetini sürdürürken, İran’dan gelen olumsuz haberler Bitcoin’deki satışları destekledi.

İran yüksek enerji tüketimini gerekçe göstererek kripto para madenciliğine yönelik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası kripto paralarda satışlar hızlandı. 20 Aralık tarihinden itibaren yükseliş trendine giren ve 52 bin dolar seviyesine kadar artan Bitcoin’de rüzgar tersine döndü. Salı günü Bitcoin yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

7 AYIN EN KÖTÜ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Piyasanın lideri Bitcoin aralık ayında yüzde 17’den fazla düştü. Lider coin en son mayıs ayında yüzde 35 oranında geri çekilmişti. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi.

MAYIS AYINDAKİ ÇÖKÜŞÜ BİLEN ANALİSTTEN ÇARPICI TAHMİN

Öte yandan mayıs ayındaki tarihi çöküşü bilen analist Bitcoin fiyatıyla ilgili kritik bir tahminde bulundu. Twitter’da 87 bin takipçisi bulunan ‘Dave the Wave’ Bitcoin’in 25 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğine yönelik tahminde bulundu.

Ayrıca analist “Önümüzdeki yıl mayıs ayında yeni zirvelere çıkış öncesi fiyat çakılacak. Bazılarının bunun yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğu konusunda şaşıracağını söyleyebilirim.” ifadesini kullandı.

İŞTE PİYASADA SON DURUM

Kripto paralar son günlerde gösterdiği satıcılı seyrin ardından bugün itibarıyla toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin yüzde 2 oranında yükselişle 47 bin 390 dolar seviyesinden işlem görürken, altcoinlerin lideri Ethereum yüzde 2.64 oranında primle 3 bin 725 dolar civarında hareket ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’da görülen fiyat hareketleri piyasanın geneline yansıdı. Kripto paraların toplam sermaye değeri bugün yüzde 1.86 oranında yükselişle 2.22 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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