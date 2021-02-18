'Bitcoin ile amatörce uğraşmaya başladık'

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın baş yatırım yetkilisi Rick Rieder yaptığı açıklamada, Bitcoin ile "bir miktar amatörce ilgilenmeye başladık" diye konuştu.

İnsanların enflasyonun yükseldiği ve borçların arttığı öngörüsü altında değerlenebilecek alanlara yatırım yaptıklarını ifade eden Rieder, kendilerinin de Bitcoin ile amatörce ilgilenmeye başladıklarını anlattı.

Bitcoin fiyatının bu yıl yüzde 70'ten fazla yükselmesini de değerlendiren Rieder, "Benim düşünceme göre teknoloji gelişti ve regülasyonlarda bir grup insanın Bitcoin'i portföylerinin bir parçası yapmayı uygun buldukları bir noktaya gelişti. Fiyatları yukarı götürenin bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

BlackRock, Ocak ayında yaptığı açıklamada Bitcoin vadelilerini iki fonu için potansiyel yatırımlar arasına eklemişti.