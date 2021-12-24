Bitcoin kritik eşiği aştı

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 10 Kasım’da 69 bin dolar seviyesini görerek tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Bu tarihten sonra hızla geri çekilen lider coin 4 Aralık’ta 42 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Tarihi zirve seviyeyi görmesinin ardından düşüş trendine giren Bitcoin, genel olarak 45 bin dolar ile 49 bin dolar seviyeleri arasında sıkışmıştı. Son günlerde 50 bin dolar direncini kıran Bitcoin bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamıyordu.

BITCOIN PSİKOLOJİK DİRENÇ SEVİYESİNİ KIRDI

20 Aralık tarihinden bu yana yönünü yukarıya çeviren Bitcoin geçtiğimiz gün 48 bin 500 dolar seviyelerinden hızla yükselişe geçerek 51 bin 375 dolara kadar çıktı.

50 bin dolar psikolojik direncini kıran Bitcoin günü bu seviyenin üzerinde tamamladı. Analistler Bitcoin’de yükselişin ivme kazanabilmesi için 50 bin dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerektiğini söylüyordu.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYI AŞTI

Bitcoin bugün yüzde 0.50 oranında yükselişle 51 bin 94 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyat seviyesi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

Altcoinlerin lideri Ethereum ise geçtiğimiz gün yeniden 4 bin dolar seviyesini aştı. Ethereum 4 bin 150 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ethereum bugün yüzde 0.45 oranında düşüşle 4 bin 94 dolar seviyesinde hareket ediyor.

TOPLAM PİYASA YÜKSELİYOR

Kripto paraların toplam sermaye değeri bugün yüzde 0.70 oranında yükselişle 2.39 trilyon dolar seviyesinden işlem görüyor.