Bitcoin kritik gelişmeyle yön buldu

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlemler kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vereceğine yönelik haberlerin gelmesiyle birlikte Bitcoin, 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Piyasada gelişen olumlu fiyatlamaların etkisiyle birlikte cuma günü Bitcoin, 62 bin 933 dolara kadar yükselerek gözünü zirveye dikti. Lider coin günlük bazda 5 bin 500 dolardan fazla değerlenerek, 14 Nisan’daki tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

SEC’TEN BEKLENEN ONAY GELDİ

ABD’li regülatör SEC, bugün itibarıyla Bitcoin vadeli işlem ETF’sine onay verdi. Kararla birlikte ProShares ETF’si bu hafta içerisinde işlem görmeye başlayacak.

Bu gelişmeyle Bitcoin, bugün 62 bin doların üzerinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 62 bin 695 dolara kadar yükselen piyasanın amiral gemisi Bitcoin’de pozitif seyir devam ediyor.

40’A YAKIN ETF BEKLİYOR

Öte yandan SEC’e daha önce başvuru yapılan 40’a yakın ETF bulunuyor. SEC’in bu hafta içerisinde başka ETF’ler ile ilgili de karar vermesi bekleniyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Kripto paraların lideri Bitcoin’i hareketlendiren bu gelişmeyle birlikte piyasanın genelinde toparlanma eğilimi sürüyor.

Kripto paraların toplam değeri bugün 2.50 trilyon doların üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan ralli ile birlikte piyasa 2.56 trilyon doları aşmıştı.