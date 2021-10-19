Bitcoin kritik günde yükseliyor

Kripto para piyasasında büyük heyecan yaratan kritik gelişme bugün itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı bir ETF’yi onaylayacağına yönelik haberler piyasada büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrası kripto para piyasasında olumlu fiyat hareketleri görüldü. Cuma günü Bitcoin, 62 bin 933 dolara kadar yükselerek günlük bazda 5 bin 500 dolardan fazla artmıştı.

SEC ONAYLADI, BUGÜN İŞLEME AÇILIYOR

Haftanın ilk işlem gününde ise gözler ABD’li regülatör kuruluş SEC’teydi. SEC, beklendiği üzere, ProShares'in Bitcoin borsa yatırım fonunu onayladı.

Bu gelişmeyle birlikte borsa yatırım fonu, bugün New York borsasında işlem görmeye başlayacak.

PİYASADA OLUMLU FİYATLAMA HAKİM

SEC’e daha önceden yapılmış olan 40’a yakın ETF başvurusu bulunuyordu. Yaşanan hadise piyasalarda tarihi bir gün olarak kabul edilirken, bu durum fiyatlara da yansıdı.

Bitcoin bugün 62 bin 998 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydederek, tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bitcoin, kritik seviyeyi gördükten sonra 62 bin doların üzerinde hareketini sürdürüyor.

ETHEREUM DA TOPARLANIYOR

Altcoinlerin lideri Ethereum da Bitcoin’de gelişen toparlanma eğiliminden destek buluyor. Ethereum bugün 3 bin 800 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.