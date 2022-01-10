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Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasasında satıcılı seyir sürüyor. Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş sinyali veren Bitcoin, yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin altına indi.

10.01.2022 - 17:32 | | UZMANPARA
Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto paralar bugün gösterdikleri fiyat hareketiyle sert düşüş kaydediyor. Sermaye değeri bakımından kripto para piyasasının lideri Bitcoin bugün 40 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Günlük bazda Bitcoin fiyatı yüzde 4’ün üzerinde değer kaybediyor.

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü.

Piyasada akşamüzeri satışlar derinleşti. Bitcoin bu gelişmeyle birlikte kritik destek seviyesinin altına sarktı. Öte yandan analistlere göre Bitcoin’de bir sonraki destek noktası 38 bin dolar olarak öne çıkıyor.

ETHEREUM DA DİBİ GÖRDÜ

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci varlığı Ethereum 3 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında Ethereum’da değer kaybı yüzde 6’yı aştı.

1 SAATTE 147 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Kripto paralarda gerçekleşen sert değer kaybıyla birlikte son 1 saat içerisinde 147 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen likidasyonlarla birlikte piyasada panik havası hakimiyetini artırıyor.

PİYASA RESMEN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum’un kritik destek seviyelerinin altına inmesiyle birlikte kripto para piyasasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Kripto paraların toplam sermaye değeri 1.84 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.

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