Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaya girmesiyle birlikte bölgede tansiyon yükselmişti.

ABD ve NATO’nun Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştireceği söylemleri jeopolitik riskleri körüklemişti. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna krizi ise piyasalarda yatırımcı davranışlarını etkiledi. Hisse senetleri ve kripto paralarda büyük kayıplar görülürken, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı.

BITCOIN 38 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin geçen hafta 44 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, dün 38 bin dolara kadar düştü.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal eyleminin olmaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması bölgedeki tansiyonu düşürdü.

Biden’ın açıklamasının ardından kripto para piyasasında görülen satış baskısı kısa süreliğine sona erdi. Gün içerisinde toparlanma kaydeden Bitcoin öğleden sonra düşüşe geçti.

Sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde değerlenen Bitcoin'de gelen satışlarla birlikte rüzgar tersine döndü. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin 38 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Bitcoin şu dakikalarda 37 bin 488 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 2 bin 576 dolara kadar düşerek yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşayan Ethereum, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde primlenen Ethereum, satışların hızlanmasıyla birlikte kazançlarını geri verdi. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 600 doların hemen üzerinde seyrediyor.

KRİPTO PARALAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde satışların derinleşmesiyle birlikte kripto para piyasası resmen kırmızıya büründü. Öğleden sonra dijital varlıkların düşüşe geçmesiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1.68 trilyon doların altına sarktı.

KRİPTO PARALARDA KRİTİK HAFTA

Öte yandan kripto para piyasalarında bu hafta kritik bir gelişme bekleniyor. ABD Başkanı Biden’ın kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) düzenlenmesi için bir kararname imzalaması öngörülüyor.