Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBitcoin kritik seviyenin altına indi
HaberlerUzmanpara Haberleri Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasası son günlerde gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte tedirginlik yaratıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklardan kaçmasında etkili oluyor. Gün içerisinde primli bir seyir izleyen Bitcoin öğleden sonra düşüşe geçti. Bitcoin, 38 bin doların altına sarktı. İşte detaylar…

21.02.2022 - 09:40 | | UZMANPARA
Bitcoin kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaya girmesiyle birlikte bölgede tansiyon yükselmişti.

ABD ve NATO’nun Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştireceği söylemleri jeopolitik riskleri körüklemişti. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna krizi ise piyasalarda yatırımcı davranışlarını etkiledi. Hisse senetleri ve kripto paralarda büyük kayıplar görülürken, güvenli liman olarak görülen altına talep arttı.

BITCOIN 38 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin geçen hafta 44 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, dün 38 bin dolara kadar düştü.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal eyleminin olmaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması bölgedeki tansiyonu düşürdü.

Biden’ın açıklamasının ardından kripto para piyasasında görülen satış baskısı kısa süreliğine sona erdi. Gün içerisinde toparlanma kaydeden Bitcoin öğleden sonra düşüşe geçti.

Sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde değerlenen Bitcoin'de gelen satışlarla birlikte rüzgar tersine döndü. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin 38 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Bitcoin şu dakikalarda 37 bin 488 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 2 bin 576 dolara kadar düşerek yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşayan Ethereum, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde primlenen Ethereum, satışların hızlanmasıyla birlikte kazançlarını geri verdi. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 600 doların hemen üzerinde seyrediyor.

KRİPTO PARALAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde satışların derinleşmesiyle birlikte kripto para piyasası resmen kırmızıya büründü. Öğleden sonra dijital varlıkların düşüşe geçmesiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1.68 trilyon doların altına sarktı.

KRİPTO PARALARDA KRİTİK HAFTA

Öte yandan kripto para piyasalarında bu hafta kritik bir gelişme bekleniyor. ABD Başkanı Biden’ın kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) düzenlenmesi için bir kararname imzalaması öngörülüyor.

Araç alacaklar dikkat! BDDK taksit kararını duyurdu
Meteoroloji yayımladı! Birçok il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'den EYT açıklaması: Masaya yatırılacak
Yeni elektrik tarifesinin detayları ortaya çıktı
Pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! 4 kişi hakkında karar verildi
'Arda, Real Madrid'de oynayacak düzeye gelebilir'
Beş kardeş duman olup uçtu! Büyük sır
Burak Yılmaz itirafı! 'Çok öfkeli olduğu zamanlar...'
220 kiloluk dev saldırdı! 'Yere yatırmaya 3 mermi yetmiyor'
Arda Kural'ın büyük değişimi! 'Eski haline geri dönmüş'
5 kişiden 2’si pozitif! Vali, 'durum ciddi' diyerek uyardı
Fotoğraf bugün çekildi, bir damla su kalmadı! Nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! 'Öfke kontrolü eğitimi’nde kavga çıktı
Özcan Deniz'in yeni aşkı hakkında şaşırtan iddia!
Çalışanların maaşını etkileyecek! Milyonları ilgilendiren mesai kararı
Araç alacaklar dikkat! BDDK taksit kararını duyurdu
Araç alacaklar dikkat! BDDK taksit kararını duyurdu
Meteoroloji yayımladı! Birçok il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji yayımladı! Birçok il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'den EYT açıklaması: Masaya yatırılacak
AK Parti'den EYT açıklaması: Masaya yatırılacak
Yeni elektrik tarifesinin detayları ortaya çıktı
Yeni elektrik tarifesinin detayları ortaya çıktı
Pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! 4 kişi hakkında karar verildi
Pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! 4 kişi hakkında karar verildi
'Arda, Real Madrid'de oynayacak düzeye gelebilir'
'Arda, Real Madrid'de oynayacak düzeye gelebilir'
Beş kardeş duman olup uçtu! Büyük sır
Beş kardeş duman olup uçtu! Büyük sır
Burak Yılmaz itirafı! 'Çok öfkeli olduğu zamanlar...'
Burak Yılmaz itirafı! 'Çok öfkeli olduğu zamanlar...'
220 kiloluk dev saldırdı! 'Yere yatırmaya 3 mermi yetmiyor'
220 kiloluk dev saldırdı! 'Yere yatırmaya 3 mermi yetmiyor'
Arda Kural'ın büyük değişimi! 'Eski haline geri dönmüş'
Arda Kural'ın büyük değişimi! 'Eski haline geri dönmüş'
5 kişiden 2’si pozitif! Vali, 'durum ciddi' diyerek uyardı
5 kişiden 2’si pozitif! Vali, 'durum ciddi' diyerek uyardı
Fotoğraf bugün çekildi, bir damla su kalmadı! Nedeni belli oldu
Fotoğraf bugün çekildi, bir damla su kalmadı! Nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! 'Öfke kontrolü eğitimi’nde kavga çıktı
Yer: Trabzon! 'Öfke kontrolü eğitimi’nde kavga çıktı
Özcan Deniz'in yeni aşkı hakkında şaşırtan iddia!
Özcan Deniz'in yeni aşkı hakkında şaşırtan iddia!
Çalışanların maaşını etkileyecek! Milyonları ilgilendiren mesai kararı
Çalışanların maaşını etkileyecek! Milyonları ilgilendiren mesai kararı