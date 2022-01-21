Bitcoin kritik seviyenin altına sarktı

Ocak ayında satıcılı seyrini sürdüren kripto paralar geçtiğimiz gün büyük bir kayıp yaşadı. Sermaye değeri ile piyasanın en yüksek hacimli dijital varlığı Bitcoin geçtiğimiz gün 43 bin 500 dolara kadar yükseldi. Gün içerisinde zirve seviyeye ulaştıktan sonra sert düşen Bitcoin bugün 37 bin 710 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı yüzde 13 oranında kayıp yaşadı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?

ABD borsalarının yüzde 1’den fazla düşüş kaydetmesiyle birlikte kripto para birimlerinde de geri çekilme hızlandı. Son zamanlarda hisse piyasaları ile kripto para birimleri arasında doğru orantılı bir seyir gözleniyor.

Bazı yatırımcılar 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi kripto paralardaki düşüşü bir alım fırsatı olarak görürken, bazılarına göre ise piyasada geri çekilme devam edecek.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI ETKİLİYOR

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine yol açarken, İngiltere ile ABD’nin Ukrayna’yı desteklemesiyle birlikte jeopolitik riskler arttı. Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir işgal girişimi beklentileri kuvvetlenirken bu durumun kripto para birimlerindeki düşüşü tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

ETHEREUM DA ÇAKILDI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 273 dolara kadar yükseldikten sonra piyasada satışların derinleşmesiyle birlikte düşüşe geçti. Bugün 2 bin 730 dolara kadar geri çekilen Ethereum yüzde 16 değer kaybetti.

PİYASA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum’daki sert düşüşle birlikte kripto para birimlerinin tamamı kırmızıya büründü. 2 trilyon doların üzerinde seyreden kripto paraların toplam sermaye değeri bu gelişmeyle birlikte 1.75 trilyon dolara kadar düştü.