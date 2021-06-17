Bitcoin kritik seviyenin altında

Glassnode verilerine göre, korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90,000 adet Bitcoin satın aldı. Santiment’in verilerine göre, alıcılar 30,000 ile 40,000 dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,176.03 ve 40,516.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.18 düşüşle 39,021.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolar düşüşle 730 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,354.35 ve 2,554.63 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.02 düşüşle 2,439.69 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.90 ve piyasa hacmi de yaklaşık 9 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9994 ve 1 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.02 düşüşle 1 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 63 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 554 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,476 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 47'sini Bitcoin, yüzde 18.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 87 milyar dolar düzeyindeydi.