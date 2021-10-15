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Bitcoin kritik seviyeyi aştı

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

15.10.2021 - 17:46 | | AA
Bitcoin kritik seviyeyi aştı

Bitcoin'in değeri son 24 saat içinde 60 bin 326 dolara kadar çıkarak, nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Bitcoin'deki yükselişte SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sine izin vermeye hazırlandığına dair haberlerin etkili olduğunu belirtti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına gelecek hafta izin vereceği bildirildi.

Haberde, düzenleyicinin daha önce reddettiği Bitcoin ETF başvurularının aksine, ProShares ve Invesco Ltd'nin tekliflerinin vadeli işlem sözleşmelerine dayandığı aktarıldı.

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