Bitcoin kurumsal alımlarla 19 bin doları aştı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD’deki tüm uygun PayPal hesap sahipleri, artık doğrudan PayPal ile kripto para satın alabilir, saklayabilir ve satabilirler" denildi.

Açıklamaya göre, şirketin 21 Ekim'deki açıklamasında "10,000 dolar" olarak belirlenen haftalık işlem limiti de "haftalık 20,000 dolara" yükseltildi.

Citibank'tan bir analist de, geçen hafta başında yaptığı analizde Bitcoin'in 2021 Aralık ayında 318,000 doları göreceğini öngördüğünü belirtti.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor. Bu miktar, Bitcoin'in mevcut durumda 19.000 dolardan işlem görmesi nedeniyle 16 milyar dolara karşılık geliyor.

Bitcoin yüzde 3.54 artışla 19,042 dolara ve piyasa hacmi de 353.23 milyar dolara yükseldi.