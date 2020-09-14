Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, hafta sonunda 10,500 doları aştıktan sonra yeniden 10,300 dolar düzeyine çekildi. Bitcoinist analistlerine göre, Bitcoin'in bu düzeylerde tutunması büyük önem taşıyor. Analistler, göreli güç endeksine (RSI) göre Bitcoin, tarihsel olarak yukarıya sıçradığı bölgede bulunduğuna dikkat çekiyor ve "eğer Bitcoin bu düzeylerde tutunmayıp daha aşağı düzeylere çekilirse, yeniden toparlanıp bu ve daha yukarı düzeylere dönmesinin zor olacağına" dikkat çekiyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 99'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin 9'u da düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında geçen hafta hızla yükselip 340 milyar dolar sınırına kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi hafta sonuda biraz geriledi ve son 24 saatte 323.98 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de Perşembe günü 340.68 milyar dolara çıkıp, Cuma günü 332.81 milyar dolara geriledikten sonra, yeni haftanın ilk saatlerinde 339.16 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,037 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,083 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.83 düşüşle 10,357.71 dolar,

2.Ethereum yüzde 5.36 düşüşle 365.56 dolar,

3.Tether yüzde 0.13 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 2.11 düşüşle 0.24 dolar,

5.Polkadot yüzde 0,21 artışla 5.23 dolar,

6.Binance Coin yüzde 4,05 düşüşle 29.89 dolar,

7.Chainlink yüzde 5.86 düşüşle 11.91 dolar,

8.Bitcoin Cash yüzde 3.49 düşüşle 222.90 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 1.83 düşüşle 0.16 dolar,

10.Litecoin yüzde 5.37 düşüşle 47.82 dolardan işlem görüyordu.

Türkiye'de dijital paraya ilişkin gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), geçen günlerde dijital para ekibinde çalışacak yeni takım arkadaşları aradığını belirten bir ilan yayınladı. İlanda şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ortaya koyduğu kurumsal vizyon çerçevesinde geleceğin finansal altyapısını şekillendirecek stratejik projeler yürütmektedir.

Merkez Bankası'nın yenilikçi teknolojiler alanındaki hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile 2020 yılı başında Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Genel Müdürlük aynı zamanda Yenilikçilik Odağı (Innovation Hub) olarak faaliyet gösterecektir.

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünün ana görevi, finans alanında ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri takip ederek, merkez bankacılığının geleceğini etkileyecek konularda araştırma ve geliştirme (ArGe) faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler neticesinde en iyi uygulama örneklerinin ve ilgili teknolojik alt yapıların ülkemize kazandırılmasını sağlamaktır.

Bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda, Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğünde dijital paraya ilişkin ArGe projeleri devam etmekte, bu projelerin hayata geçirilmesi için hazırlıklar yapılmakta, yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla araştırma ve eğitim alanlarında iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklerin organize edilmesi de Genel Müdürlük ana görevleri arasında yer almaktadır."