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Bitcoin 'ölüm haçı'yla karşı karşıya

Kripto para birimleri 2022 yılının ilk ayında satıcılı bir seyir izliyor. Son zamanlarda 40 bin dolar ile 44 bin dolar arasında kararsız seyir izleyen Bitcoin endişe yaratıyor. Yatırımcılar piyasada yönü öngörmekte zorlanırken, Bitcoin ölüm haçıyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar…

18.01.2022 - 12:39 | | UZMANPARA
Bitcoin 'ölüm haçı'yla karşı karşıya

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2022 yılında gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte ayı piyasası sinyali veriyor. Kasım ayında 69 bin dolar seviyesini gördükten sonra düşüş trendine giren lider coin bir türlü yükselişe geçemedi.

10 Ocak tarihinde kısa süreliğine 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, 44 bin doların üzerine çıkarak yükseliş sinyali verse de satıcılı seyirden kurtulamıyor. Bitcoin bugün 42 bin dolar seviyesinin altında hareket ediyor.

BITCOIN'DE 'ÖLÜM HAÇI' KORKUSU

Son günlerde satıcılı seyrin sürmesiyle birlikte Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalama fiyatı, 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin'in 'ölüm haçı' oluşturduğu görülüyor.

'ÖLÜM HAÇI' NEDİR?

'Ölüm haçı' bir varlığın kısa vadeli hareketli ortalamasının, uzun vadeli hareketli ortalamasının altına düşmesi anlamını taşıyor. Bu durum bazı teknik göstergelerle desteklendiğinde ayı piyasasına girildiğini gösteriyor.

Ancak bazı yatırımcılar 'ölüm haçı' oluşumunu bir ayı piyasası değil, alım fırsatı olarak görüyor. Düşük fiyattan yapılan bir alım hareketiyle piyasanın yükseleceği öngörülüyor.

Bitcoin ölüm haçıyla karşı karşıya

PİYASADA 'FED' ETKİSİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan şahin tonda açıklamalar kripto paralar ve hisse senetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Fed’in bu yıl içerisinde 3 faiz artışı öngörüsünde bulunması ve mart ayında parasal sıkılaşmaya gidileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi Bitcoin fiyatında oluşabilecek bir yükseliş hareketine engel oluyor.

 

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