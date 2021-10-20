Bitcoin rekor kırarak bir ilke imza attı

Piyasanın lideri Bitcoin, gelişen olumlu fiyatlamaların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine adım adım ilerliyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onaylayacağına yönelik gelişmeler piyasada olumlu fiyat hareketlerine yol açtı.

BITCOIN ETF’SİNE YOĞUN İLGİ

Pazartesi günü beklendiği üzere SEC, ProShares'in Bitcoin borsa yatırım fonunu onayladı. Salı günü işleme açılan ETF ise yoğun ilgi gördü.

New York borsasında listelenen ProShares’ın Bitcoin vadeli işlem ETF’sinde piyasanın açılmasıyla birlikte ilk 20 dakikada 6.5 milyon hisse işlem gördü. İşlem hacmi kısa sürede 266 milyon dolar oldu.

ProShares'nin "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin ETF’si bu gelişmeyle birlikte başlangıçta yüzde 3’ün üzerinde yükseliş kaydetti.

İlk işlem gününde 40.89 dolardan açılan BITO, 42.15 dolara kadar yükseldi.

BITCOIN TARİHİNİN EN YÜKSEK KAPANIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bitcoin vadeli işlem ETF’sinin borsada işlem görmesiyle birlikte, Bitcoin’in spot fiyatında sert hareketler görüldü. Bitcoin, geçtiğimiz gün 64 bin 486 dolara kadar çıkarak, tüm zamanların rekor seviyesini kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Gün içerisinde en yüksek fiyata ulaşan Bitcoin, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 4’e yakın değer kazandı. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 64 bin 280 dolar ile şimdiye kadarki en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Bugün ise Bitcoin, hafif gerileme kaydederek 64 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

BITCOIN, EURO VE AVUSTRALYA DOLARI KARŞISINDA REKOR KIRDI

Dün gösterdiği fiyat hareketiyle Bitcoin, önemli ülke para birimleri karşısında rekor fiyata ulaştı. Bitcoin fiyatı, 55 bin 400 euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan Bitcoin, Avustralya doları karşısında 86 bin 350 seviyesini aşarak bir rekor daha kırdı.