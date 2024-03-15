Bitcoin rekor seviyelerden geri çekildi

Dün 73 bin 803,25 doları gören Bitcoin fiyatı bu sabah 66 bin 778 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda da 68 bin 369 dolar civarında.

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Yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskının devam ettiğine dair son veriler çerçevesinde pozisyonlarını ayarlamaya yönelmeleri de gerilemede etkisi oldu.

Bank of America Stratejisti Michael Hartnett, teknoloji sektörünün Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisse senetlerinin rekor kıran yükselişinde ve kriptoda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde piyasaların bir balonun özelliklerini gösterdiğini söyledi.

IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore da, Bitcoin'in "sıcak üretici fiyat enflasyonu verilerini takip eden ABD getirileri ve ABD dolarındaki yükseliş nedeniyle değer kaybettiğini" yazdı.