Bitcoin, SEC dopingiyle ralli yaptı

Kripto paralarda yükseliş eğilimi giderek hız kazanıyor. Geçtiğimiz gün 58 bin 500 doların üzerine çıkan piyasanın amiral gemisi Bitcoin, aylık en yüksek fiyat seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışına geçmesiyle birlikte 56 bin 800 dolara kadar geri çekilmişti.

Eylülde genel olarak satıcılı seyreden kripto paralar ekim ayının ilk günlerinden bu yana toparlanma kaydediyor. Bugün itibarıyla piyasada gelişen olumlu haberlerle birlikte Bitcoin kazançlarını artırarak yükselişe geçti.

Sabah saatleri itibarıyla sert yükseliş kaydeden Bitcoin, 59 bin 998 dolar seviyesine kadar yükseldi. 60 bin doları aşmasına ramak kala hafif gerileme kaydeden lider kripto para 59 bin 500 dolar seviyesinde yön arayışını sürdürüyor.

Bitcoin’de yükselişlerin hız kazanması ve 14 Nisan tarihindeki 64 bin 854 dolarlık rekorunu kırabilmesi için fiyatın öncelikle 60 bin dolar psikolojik direncin üzerinde kalması gerekiyor.

SEC PAYLAŞIMI SONRASI FİYAT UÇUŞA GEÇTİ

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin borsa yatırımlarıyla ilgili paylaştığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı tırmanışa geçti.

SEC’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yer verilen bir fona yatırım yapmadan önce, ilgili riskleri ve faydaları dikkatli bir şekilde ölçüp biçtiğinizden emin olun.” ifadeleri kullanıldı.

SEC, doğrudan Bitcoin’e değil de Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapmayı planlayan birkaç ETF hakkında önümüzdeki hafta itibarıyla karar vermeye başlayacak.

Bu gelişmenin ardından Bitcoin fiyatı neredeyse 60 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.





EN YÜKSEK HACİMLİLER TOPARLANIYOR

Bitcoin’de gerçekleşen fiyat hareketlerinin ardından en yüksek hacimli kripto paralar da toparlanma kaydediyor. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum 3 bin 859 dolar, Cardano 2.21 dolar, Ripple 1.16 dolar, Solana 163 dolar, Polkadot 41.99 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle en yüksek hacimli 3’üncü kripto para birimi olan Cardano’yu tahtından eden Binance Coin ise bugün satıcılı seyrediyor. Binance Coin 466 dolar civarında hareketini sürdürüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Kripto paraların genelinde gözlenen toparlanma eğilimiyle birlikte piyasanın toplam değeri 2.51 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu seviye 12 Mayıs tarihinden bu yana görülen en yüksek rakam olarak öne çıkıyor.