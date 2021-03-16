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Bitcoin sert geriledi

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, piyasalara gelen genel satış dalgasıyla sert düşerek 54 bin dolar düzeyine indi.

16.03.2021 - 08:36 | | DHA
Bitcoin sert geriledi

Analistlere göre, piyasalardaki düşüşte, kâr satışlarının yanında, Hindistan'da kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanması da etkili oldu. Tasarı yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasadışı yapan ilk büyük ekonomi olacak. 

Son 24 saat içinde 53,555.03 ve 59,840.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.38 düşüşle 54,562.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.42'ye kadar daraldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 110 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 19 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.57 düşüşle 1,760.91 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 202.33 milyar dolara indi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 140 milyar dolarlık daralma ile 1.68 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether ve XRP artıdaydı.

Toplam 8,800 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,428 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.8'ini Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 161 milyar dolar düzeyindeydi.

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