Bitcoin spot ETF'den sermaye çıkışı yaşandı

Geçtiğimiz hafta (3-7 Mart), Bitcoin spot ETF'lerinden 799 milyon ABD doları net çıkış yaşandı.

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En büyük çıkış 201 milyon dolar ile Fidelity ETF FBTC'de gerçekleşti.

3-7 Mart haftasında Ethereum spot ETF'lerinden 120 milyon ABD doları net çıkış yaşandı.

Sadece 7 Mart tarihine bakıldığında Bitcoin spot ETF'lerinden 409,21 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Ethereum spot EFT'lerinden çıkış ise 23,1 milyon dolar oldu.