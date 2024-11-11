Bitcoin tarihi rekor kırdı

ABD seçimleri kripto paraları hareketlendirdi. Başkanlık yarışını Trump’ın kazanmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana piyasada rekor üstüne rekor kırılıyor.

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Yeni haftada kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, 81 bin 846 dolar ile tarihi rekor kırdı. Ethereum fiyatı 3 bin 141 dolar seviyesinde bulunurken, kripto paraların toplam sermaye değeri 2 trilyon 751 milyar dolar seviyesine kadar çıktı.