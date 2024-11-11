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Bitcoin tarihi rekor kırdı

Kripto paralar geçtiğimiz haftadan bu yana rekor denemelerine sahne oluyor. Özellikle ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanması piyasaları hareketlendirdi. Bitcoin bugün tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

11.11.2024 - 09:38 | | UZMANPARA
Bitcoin tarihi rekor kırdı

ABD seçimleri kripto paraları hareketlendirdi. Başkanlık yarışını Trump’ın kazanmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana piyasada rekor üstüne rekor kırılıyor. 

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Yeni haftada kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, 81 bin 846 dolar ile tarihi rekor kırdı. Ethereum fiyatı 3 bin 141 dolar seviyesinde bulunurken, kripto paraların toplam sermaye değeri 2 trilyon 751 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. 

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