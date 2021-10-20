Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlamasının ardından 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

20.10.2021 - 16:53 | | AA
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Bitcoin'in değeri, 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimi en son nisan ayında 64 bin 899 dolarla rekor kaydetmişti.

Rekorunu tazeleyen Bitcoin'in hızlı yükselişinde ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlaması belirleyici oldu.

ProShares'in "BITO" koduyla dün işlem görmeye başlayan Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin'in yanı sıra Ethereum'un değeri de son 24 saatte yüzde 5 artarak 4 bin doların üstüne çıktı.

Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones'un enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerini altın yatırımına tercih ettiğini söylemesi de kripto para piyasasındaki olumlu havayı destekledi.

Analistler, ABD'de gelecek haftalarda daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozuyla dikkat çekti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozuyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Trabzon'a sosyal medyada hakarete soruşturma

Trabzon'a sosyal medyada hakarete soruşturma

TRT World Forum 2021: 'Türkiye’de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor'

TRT World Forum 2021: 'Türkiye’de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor'

Hapishaneden film gibi kaçış! Peşine Çin hükümeti düştü

Hapishaneden film gibi kaçış! Peşine Çin hükümeti düştü

Çorum'da üretilen 140 bin ton soğan bakanlık desteğiyle paketlenecek

Çorum'da üretilen 140 bin ton soğan bakanlık desteğiyle paketlenecek

Bitcoin rekor kırdı

Bitcoin rekor kırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon'a sosyal medyada hakarete soruşturma

Trabzon'a sosyal medyada hakarete soruşturma

Sıradaki Haber
SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu

SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu

Sıradaki Haber
İsrail polisi yine şiddet uyguladı

İsrail polisi yine şiddet uyguladı

Sıradaki Haber
TRT World Forum 2021: 'Türkiye’de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor'

TRT World Forum 2021: 'Türkiye’de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor'

Sıradaki Haber