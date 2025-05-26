Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine net giriş oldu

19-23 Mayıs haftasında spot Bitcoin ETF'lerine net 2,75 milyar dolar giriş yaşandı. Bu, tarihteki üçüncü en yüksek haftalık giriş oldu.

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Sadece 23 Mayıs tarihine bakıldığında ise Bitcoin ETF'lerine net 211,74 milyon dolar sermaye girişi oldu. IBIT 430 milyon dolar net giriş alırken, FBTC 73,7, GBTC 89,17 ve ARKB 73,89 milyon dolar çıkış ile karşı karşıya kaldı.

Spot Ethereum ETF'lerine haftalık net giriş 248 milyon dolar olurken, dokuz ETF'nin tamamında çıkış görülmedi.